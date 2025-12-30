Vuurwerkverbod in twintig gemeenten, Zwolle voor het eerst

DEN HAAG (ANP) - Twintig gemeenten hanteren dit jaar een vuurwerkverbod. Dat is er één meer dan vorig jaar. Ruim honderd andere gemeenten hebben vuurwerkvrije zones waar je geen vuurwerk mag afsteken. Uit een rondgang van het ANP blijkt dat dit jaar een afsteekverbod geldt in de gemeenten Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bloemendaal, Eindhoven, Haarlem, Heemstede, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen, Rotterdam, Schiedam, Soest, Tilburg, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Zutphen en Zwolle.

Alleen in Zwolle is vuurwerk afsteken dit jaar voor het eerst niet toegestaan. "De ervaring uit andere gemeenten met een lokaal afsteekverbod leert dat er niet opeens geen consumentenvuurwerk meer wordt afgestoken", stelt de gemeente Zwolle. "Het veranderen van een traditie is een traject van lange adem."

In plaatsen als Dordrecht, Helmond en Den Bosch gelden vuurwerkvrije zones. Het gaat vaak om locaties rond ziekenhuizen, woonzorgcentra en natuurgebieden. Zo zijn er in Diemen ook vuurwerkvrije zones rondom parkeerterreinen en scholen en wordt er in Den Helder rekening gehouden met dierenasiels.

Van de 342 gemeenten reageerden de afgelopen tijd bijna alle gemeenten op vragen van het ANP over de komende jaarwisseling, of er stond uitleg over de regels op de website van de gemeente. Na instemming van zowel de Tweede als de Eerste Kamer komt er waarschijnlijk een landelijk verbod op consumentenvuurwerk. Het verbod treedt mogelijk volgend jaar in werking. De wet moet nog worden uitgewerkt voordat deze definitief is.