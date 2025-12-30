Oliebollenverkoop profiteert van droge en koude jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - Bakkers rekenen op een iets betere oliebollenverkoop rond de jaarwisseling door het verwachte koude en droge weer. Volgens Bakker Van Maanen, met tientallen vestigingen in Nederland, kunnen gunstige weersomstandigheden zorgen voor wel 15 tot 20 procent meer verkopen. De wat kleinere keten Meesterbakker Voskamp denkt dat het weer vooral de kwaliteit van de oliebol ten goede komt, omdat die bij droog weer knapperiger blijft dan bij regenachtige omstandigheden.

Oudejaarsdag verloopt overwegend bewolkt met temperaturen van 4 tot 7 graden. De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) denkt dat het weer vooral uitmaakt voor de plek waar ze worden gekocht, niet zozeer voor de hoeveelheid. "Bij slechter weer zullen mensen sneller naar de supermarkt gaan in plaats van naar kramen. Maar ook voor de supermarkt verwachten we stabiele cijfers. Dat blijft het grootste verkoopkanaal", aldus directeur Wim Kannegieter, die met de NVB vooral spreekt namens bakkers die leveren aan supermarkten.

Voor bakkers zijn de komende dagen de drukste van het jaar, met zoals gebruikelijk het hoogtepunt op oudejaarsdag. De NVB rekent voor heel Nederland op gemiddeld twee tot drie oliebollen per persoon, waardoor er enkele tientallen miljoenen zullen worden verkocht. Dat zal ongeveer hetzelfde zijn als vorig jaar, tegen ongeveer dezelfde of iets hogere prijzen.

Dubai-bol

Zowel Meesterbakker Voskamp als Bakker Van Maanen verwacht er enkele honderdduizenden te gaan maken, mogelijk iets meer dan vorig jaar. Supermarktketens Jumbo en Lidl rekenen op een ongeveer even grote verkoop als vorig jaar. Bij een supermarkt kan een oliebol 30 cent per stuk kosten, bij een bakker 1,40 euro.

Het experimenteren met smaakjes gaat door. De trend van de Dubai-bol van vorig jaar zet door, en daarnaast zijn er ook onder meer bollen met witte chocolade en matcha. Ook hartige smaken zitten steeds vaker in het assortiment.

Maar de traditionele oliebol met en zonder krenten maakt volgens de NVB nog steeds 80 procent uit van de totale verkoop. Het overige deel komt voor rekening van met name appelbeignets, aangevuld door de overige smaken.