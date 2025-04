VVD en SP willen oproep tot genitale verminking strafbaar maken

DEN HAAG (ANP) - De SP en coalitiepartij VVD willen dat het strafbaar wordt om op te roepen tot genitale verminking, of het verheerlijken of goedpraten hiervan. Genitale verminking op zich is al verboden, maar het is juridisch gezien nog steeds moeilijk op te treden tegen oproepen hiertoe vanuit bijvoorbeeld religieuze of culturele hoek, blijkt na rechtszaken en een uitspraak van de Raad van State. Ze bereiden daarom een wetsvoorstel voor om dat te bestraffen, laten ze maandag weten.

Uit een eerder onderzoek van expertisecentrum Pharos bleek dat naar schatting bij 41.000 vrouwen in Nederland hun geslachtsorganen deels zijn weggesneden, vaak op een primitieve manier. De bedoeling daarvan is dat ze geen genot meer kunnen ervaren. Enkele duizenden meisjes lopen het risico om alsnog besneden te worden, stellen de partijen. Het enige onderzoek daarover stamt uit 2018. De cijfers zijn daarna mogelijk nog hoger geworden, omdat er meer asielzoekers uit Syrië bij zijn gekomen, meldt een woordvoerder van de SP.