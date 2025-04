Eigenlijk wist je dit al: conservatieve Amerikanen wantrouwen massaal de wetenschap

Rechtse Amerikanen staan massaal wantrouwend tegenover de wetenschap. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. En dan niet alleen als het gaat om hete hangijzers als klimaatverandering. Ze trekken hun neus op voor zowat alle wetenschappelijke disciplines.

Het onderzoeksteam legde bijna 8.000 Amerikanen het vuur aan de schenen over hun kijk op maar liefst 35 verschillende wetenschappelijke beroepen. Van antropologen tot atoomfysici: bij élke discipline bleek dat conservatieven minder vertrouwen hebben dan progressieven.

Extra saillant detail: zelfs wetenschapsgebieden die zich richten op economische groei en productiviteit (normaal gesproken thema's waar rechtse kiezers warm voor lopen) kunnen niet rekenen op het vertrouwen van conservatief Amerika. Al is het wantrouwen hier wel iets minder uitgesproken dan bij bijvoorbeeld klimaatonderzoek of sociale wetenschappen.

Niets kan hen overtuigen

De onderzoekers probeerden het tij te keren met verschillende pogingen om het vertrouwen op te krikken. Ze lieten zien hoe wetenschappelijke resultaten juist aansluiten bij conservatieve waarden en zetten rechtse wetenschappers in de spotlights. Maar helaas: geen enkele aanpak wist het conservatieve hart te vermurwen.

In Amerika bereikt de wetenschapsskepsis momenteel extreme vormen, maar ook in Nederland zien de onderzoekers steeds vaker felle discussies over de betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek.

Vertrouwen herstellen

Om het vertrouwen echt te herstellen zijn volgens de wetenschappers stevige interventies nodig die wetenschap persoonlijk relevant maken. Simpelweg laten zien dat wetenschap niet per definitie "links" is, blijkt niet genoeg om de kloof te dichten.

Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Nature Human Behaviour. Of er ooit een einde komt aan de Amerikaanse wetenschap-scepsis? De toekomst zal het leren. Maar voorlopig lijkt het er niet op dat conservatief Amerika staat te springen om de witte jas te omarmen.

Bron: Eurekalert