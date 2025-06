VVD laat omroepen geen leden meer werven op congres

DEN HAAG (ANP) - De VVD staat in de toekomst niet meer toe dat omroepen leden werven op hun congres, zoals afgelopen zaterdag wel gebeurde. Dat laat de liberale partij weten na berichtgeving van RTL4-talkshow Renze op Zondag. Omroep WNL stond op het partijcongres in Nieuwegein met flyers en chocola, met toestemming van de partij. Dat is niet voor herhaling vatbaar, vindt partijvoorzitter Eric Wetzels. "Dat gaan we niet nogmaals doen."

Politiek leider Dilan Yeşilgöz was vooraf niet op de hoogte van de ledenwerving door WNL. "Dit is kennelijk enige tijd geleden met het partijbureau afgesproken. Dat was mij niet bekend. Ik vind dat geen goed idee dus zal niet meer toestaan dat omroepen leden werven op onze congressen."

De liberaal-conservatieve omroep WNL wordt vaker in verband gebracht met de partij. De raad van toezicht van WNL wordt voorgezeten door oud-VVD-minister Loek Hermans. WNL-hoofdredacteur Kees Berghuis was tot drie weken geleden nog spindoctor in de Tweede Kamer voor de VVD.