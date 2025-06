Nieuwe trend: is het echt nodig om je hond een zonnebril op te zetten?

Een hond met een zonnebril, lange tijd was het vooral leuk voor een grappige foto, maar nu lijken mensen hun viervoeter echt een bril op te zetten om zijn ogen te beschermen tegen de zon.

Ze bestaan echt: doggles, oftewel goggle voor je dog. Ze zien eruit als een duikbril maar dan met donkere glazen. Speciaal ontworpen, zodat ze op de kop van je hond blijven zitten. Ze zijn te koop in dierenwinkels en moeten de ogen van je hond beschermen tegen uv-straling, stof en sneeuw. Het zou ook prettig zijn voor je hond als hij bijvoorbeeld meereist op je fiets of motor.

Het Belgische hondenmagazine WOEF vroeg dierenoogarts Goedele Storms of het echt zin heeft om je hond een zonnebril te geven. Zij denkt van niet, onder andere omdat een hond gemiddeld maar 10 tot 14 jaar oud wordt. De kans dat hij in die periode staar ontwikkelt - iets wat kan komen door langdurige blootstelling aan UV-licht - is dan klein. "Simpelweg omdat een hond niet oud genoeg wordt om hier schade van te ondervinden."

Leuk aankleden

Alleen de oogziekte chronische superficiële keratitis kan voorkomen worden door een zonnebril. "Dat is een langdurige, oppervlakkige ontsteking van het hoornvlies, vaak ter hoogte van de beide ogen, die in ernstige gevallen tot blindheid kan leiden." Vooral Duitse herders kunnen er last van krijgen. "Honden met deze aandoening hebben dus écht baat bij een zonnebril."

Dat wil niet zeggen dat een zonnebril niet comfortabel kan zijn voor een hond. Storms: "Ook honden kunnen verblind raken. Als je merkt dat je hond moeite heeft om te zien in de sneeuw, kan het wel deugd doen een zonnebril op te zetten."

Dierenarts Piet Hellemans lijkt ook dat echter niet nodig. “Het valt wel een beetje in de categorie ‘je hond leuk aankleden’, maar is naar mijn idee niet nodig. Ik heb mijn hond ook wel eens een hondenbril opgedaan hoor. Voor een leuke foto of tijdens een ritje op de motor.”