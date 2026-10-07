Had Yeşilgöz het dommer kunnen aanpakken? De VVD peilt nog 12 zetels

Toen Dilan Yeşilgöz op 14 augustus 2023 Mark Rutte opvolgde als partijleider, was de VVD nog in redelijke vorm. Het was niet meer de partij die in 2021 34 zetels haalde, maar ze stond in de peilingen nog op 22 tot 28 zetels.

Sindsdien koos de partij steeds weer een doodlopende weg.

De deur naar Wilders

Op 18 augustus 2023, vier dagen na haar aantreden, zei Yeşilgöz dat ze de PVV niet op voorhand uitsloot. Het idee erachter: als grootste partij zou de VVD de formatie bepalen, met Yeşilgöz als premier.

Het liep anders. Een stem op Wilders was ineens geen stem meer die in de oppositie zou belanden. Dat Yeşilgöz in de laatste campagneweek zei dat ze "op dit moment" niet zag hoe ze met de PVV kon regeren, hielp niet meer.

Op 22 november 2023 haalde de PVV 37 zetels en de VVD 24. Weg premiersdroom.

Zigzaggen in de formatie

Twee dagen na de uitslag zei Yeşilgöz dat de VVD niet in een kabinet zou stappen. Gedogen was "het hoogst haalbare". Begin 2024 draaide ze bij. De VVD wilde toch meedoen, maar dan in een extraparlementair kabinet waaraan de vier partijen zich even sterk zouden binden.

Zo ontstond het kabinet-Schoof. Het trad aan op 2 juli 2024 en viel op 3 juni 2025, toen de PVV uit de coalitie stapte. De partij voor wie Yeşilgöz de deur had opengezet, sloeg hem zelf weer dicht.

Een tweet te veel

In de aanloop naar de nieuwe verkiezingen ging het opnieuw mis. Op 29 juni 2025 beschuldigde Yeşilgöz zanger Douwe Bob op X van Jodenhaat. Hij was vertrokken bij een Joods voetbalevenement voor kinderen.

De zanger stapte naar de rechter. Op 11 augustus bood Yeşilgöz excuses aan en verwijderde ze de tweet. Zo wil een liberale partijleider een campagne niet beginnen: met de erkenning dat ze een burger ten onrechte publiek heeft beschuldigd.

De meesterzet die het niet was

Op 2 september 2025 koos Yeşilgöz voor een helder profiel: niet meer met de PVV, maar ook niet met het GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans. "Ik zie dat echt niet werken."

Op 29 oktober 2025 haalde de VVD 22 zetels. D66 en PVV werden met 26 zetels de grootste partijen. Timmermans trad dezelfde avond af. Yeşilgöz bleef GroenLinks-PvdA ook onder Jesse Klaver uitsluiten: "Het ging niet om de heer Timmermans, maar om de inhoud."

Een plek in de regering kwam er wel. Sinds 23 februari 2026 is Yeşilgöz vicepremier en minister van Defensie in het minderheidskabinet-Jetten van D66, CDA en VVD. Die drie partijen hebben samen 66 van de 150 zetels.

Terug op het dieptepunt van 2008

De rekening komt nu binnen. In een peiling van begin oktober 2026 staat de VVD op 12 zetels. Dat is net zo laag als het dieptepunt uit 2008.

Had het dommer gekund? Op zichzelf was elke keuze te verklaren. De PVV niet uitsluiten zou rechtse kiezers trekken. Gedogen zou verlies van verantwoordelijkheid voorkomen. GroenLinks-PvdA uitsluiten zou duidelijkheid geven. Maar samen leverden ze telkens het omgekeerde op van wat de bedoeling was.

De vraag is niet meer of de VVD de premier levert, maar hoe diep de partij nog zakt.

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