ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waalre vangt tijdelijk 150 asielzoekers op

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 17:35
anp260526149 1
WAALRE (ANP) - Ongeveer 150 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in het Brabantse Waalre. Ze krijgen van juli tot begin volgend jaar onderdak op een terrein waar vroeger een dierenwinkel zat.
Met de tijdelijke opvang reageert Waalre op een oproep die asielminister Bart van den Brink eind maart had gedaan. Hij vroeg gemeenten om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Dat dreigt momenteel te gebeuren bij de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.
In een verklaring zegt de burgemeester van Waalre, Marcel Oosterveer (VVD): "Mensen op de vlucht verdienen een veilige plek. Wij voelen ons verantwoordelijk om asielzoekers op een goede manier op te vangen." In 2024 zijn ook asielzoekers op het terrein opgevangen en in 2022 had Waalre ergens anders een noodopvang. Die zijn volgens de gemeente goed verlopen.
Sinds de oproep van de minister hebben gemeenten ongeveer 2000 tijdelijke plekken voor asielzoekers aangeboden. Dat heeft nog niet geholpen om de druk op Ter Apel te verminderen.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

rente-hypotheek-stijgt

Rente terug op stand van 2023: waarom en wat nu?

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

f9bb071d-a3e0-4963-bf06-87ccc8cb2f94

Bier of wijn? Dit is volgens deskundigen de gezondste keuze.

204318358_m

Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

shutterstock_2461852163

Nederland is extreem dichtbevolkt – zo knelt dat op woningmarkt, zorg en infrastructuur

Loading