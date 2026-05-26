Waalre vangt tijdelijk 150 asielzoekers op

WAALRE (ANP) - Ongeveer 150 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in het Brabantse Waalre. Ze krijgen van juli tot begin volgend jaar onderdak op een terrein waar vroeger een dierenwinkel zat.

Met de tijdelijke opvang reageert Waalre op een oproep die asielminister Bart van den Brink eind maart had gedaan. Hij vroeg gemeenten om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Dat dreigt momenteel te gebeuren bij de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

In een verklaring zegt de burgemeester van Waalre, Marcel Oosterveer (VVD): "Mensen op de vlucht verdienen een veilige plek. Wij voelen ons verantwoordelijk om asielzoekers op een goede manier op te vangen." In 2024 zijn ook asielzoekers op het terrein opgevangen en in 2022 had Waalre ergens anders een noodopvang. Die zijn volgens de gemeente goed verlopen.

Sinds de oproep van de minister hebben gemeenten ongeveer 2000 tijdelijke plekken voor asielzoekers aangeboden. Dat heeft nog niet geholpen om de druk op Ter Apel te verminderen.