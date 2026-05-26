Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland. De Telegraaf, die al tien jaar onderzoek doet naar de op mysterieuze wijze verdwenen Leidy Kaspersma, ontdekte dat haar naam is opgedoken in het meest gesloten land ter wereld.

De Amerikaanse juriste Susan Komori, die Japanse families bijstaat van ontvoerden door Noord-Korea, vertelt deze krant dat de naam van de Overijsselse in het verleden is genoemd. "Ik kan geen andere reden bedenken waarom dat zo is, dan met betrekking tot Noord-Korea."

De Telegraaf sprak Komori en vele anderen voor een podcast over het leven van Leidy en haar plotselinge verdwijning in het zuidwesten van Ierland