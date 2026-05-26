Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

gezondheid
door Nina van der Linden
dinsdag, 26 mei 2026 om 12:14
Ouder worden hoort bij het leven, maar hoe snel je lichaam aftakelt, verschilt sterk per persoon. Nieuw Australisch onderzoek laat nu zien dat niet alleen gezond eten en bewegen helpen om vitaal te blijven, ook sociale en mentale activiteiten lijken een verrassend groot effect te hebben op gezond ouder worden.
Wetenschappers volgden ruim 12.000 Australiërs van 70 jaar en ouder gedurende elf jaar. De deelnemers waren bij de start relatief gezond en hadden geen ernstige aandoeningen zoals dementie of hartziekten. Ze wilden weten of sociale contacten en hersenprikkels invloed hebben op lichamelijke kwetsbaarheid op latere leeftijd.
Spreek vaker af met vrienden, sluit je aan bij een club, lees een krant, maak puzzels of bezoek een bibliotheek, museum of theater
Die kwetsbaarheid ontstaat wanneer het lichaam minder goed herstelt van ziekte of blessures. Mensen worden sneller moe, vallen vaker en lopen meer risico op aandoeningen zoals dementie, depressie en hartziekten.

Sterk sociaal netwerk

De uitkomsten zijn opvallend. Ouderen die actief deelnamen aan clubs of verenigingen hadden gemiddeld 3 procent minder kans om kwetsbaar te worden. Ook een sterk sociaal netwerk hielp: mensen met minstens vier familieleden of vrienden die zij regelmatig konden spreken of om hulp konden vragen, bleven langer fit.
Daarnaast bleken eenvoudige mentale activiteiten effect te hebben. Kaarten, schaken, puzzelen en kruiswoordraadsels maakten deelnemers ongeveer 4 procent minder kwetsbaar. Ook schrijven, computeren en het volgen van cursussen hadden een positief effect.

Veel groter effect bij vrouwen

Opvallend genoeg profiteerden vrouwen het meest van deze activiteiten. Bij hen daalde de kans op lichamelijke achteruitgang met 3 tot 6 procent. Bij mannen zagen onderzoekers dat effect nauwelijks terug. Waarom dat verschil bestaat, is nog niet duidelijk.
Volgens de onderzoekers draait gezond ouder worden dus niet alleen om sportscholen en salades. Regelmatig sociale contacten onderhouden en je brein actief houden lijken minstens zo belangrijk.
Hun advies is simpel: spreek vaker af met vrienden, sluit je aan bij een club, lees een krant, maak puzzels of bezoek een bibliotheek, museum of theater. Kleine dagelijkse prikkels kunnen op de lange termijn een groot verschil maken.
Bron: Science Alert

