Zomervakantie wordt luxe: twee op drie gezinnen piekeren over de prijs

Veel Nederlandse gezinnen voelen de zomervakantie financieel uit de hand lopen, en kiezen noodgedwongen voor goedkopere of kortere reizen.

In een recente peiling zegt 69 procent van de ondervraagden dat reizen in de schoolvakanties een financiële uitdaging is geworden. Vooral middenopgeleiden (74 procent) en studenten (77 procent) herkennen dat gevoel. Hotels, campings en dagelijkse kosten op de bestemming zijn de belangrijkste prijsopdrijvers, naast duurdere vliegtickets. Tegelijkertijd stegen de gemiddelde zomervakantiekosten naar 709 euro per persoon in 2024, met 77 euro per vakantiedag.

Ruim de helft van de Nederlanders past daardoor zijn vakantieplannen aan. Ongeveer 30 procent zoekt een goedkopere bestemming en 17 procent blijft dichter bij huis. Slechts een kleine minderheid (18 procent) kan de vakantie volledig uit het vakantiegeld betalen; bijna een derde ziet dat vakantiegeld nog maar een klein deel van de reiskosten dekt. Steeds vaker wordt dat extraatje gebruikt om te sparen, grote aankopen te doen of vaste lasten te betalen, in plaats van de zon op te zoeken.

Vakantiegeld heet nog wel zo, maar betaalt steeds vaker de energierekening in plaats van het huisje aan zee.

Vakantie wordt rekensom

Volgens het CBS gaven Nederlanders in de zomer van 2024 in totaal 15,3 miljard euro uit aan vakanties, gemiddeld 1.417 euro per vakantieganger. Per zomervakantie stegen de kosten van 628 euro per persoon in 2022 naar 709 euro in 2024. Terwijl vakantie dus duurder wordt, blijft het vakantiegeld voor veel inkomensgroepen gelijk of gaat het zelfs licht omlaag.