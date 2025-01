Er zijn steeds minder nieuwe stellen en dit is nu de belangrijkste reden voor de dalende geboortecijfers wereldwijd. Dat stelt datajournalist John Burn-Murdoch in de krant Financial Times. Dit verschijnsel noemt hij ook wel de "relatie-recessie".

Tot voor kort dachten we dat koppels vandaag de dag gewoon voor minder kinderen kozen. Maar tegenwoordig is het probleem fundamenteler: er ontstaan simpelweg steeds minder relaties. Dit geldt zo goed als wereldwijd (behalve in een handjevol streken) voor jongvolwassenen, van Amerika tot Thailand en van Finland tot Tunesië.

Smartphones en sociale media lijken hierin een grote rol te spelen. In landen en streken waar veel mensen online zijn, zoals Europa, Oost-Azië en Latijns-Amerika, zien we de sterkste daling in het aantal nieuwe relaties. Dit effect is vooral zichtbaar bij vrouwen die toegang hebben tot het mobiele internet. In Zuid-Azië, waar vrouwen minder online zijn, blijven relaties juist veel gebruikelijker.

Grote uitdaging voor beleidsmakers

De gevolgen zijn verstrekkend. In het vooruitstrevende Finland is het tegenwoordig waarschijnlijker dat samenwonende stellen uit elkaar gaan dan dat ze een kind krijgen. Dit staat haaks op wat vroeger normaal was. Ook blijkt dat vooral mensen met lagere inkomens minder vaak een relatie aangaan.

De trend zorgt voor nieuwe uitdagingen voor beleidsmakers. Het heeft weinig zin om gezinnen financieel te stimuleren meer kinderen te krijgen als er steeds minder gezinnen zijn. Het zou effectiever kunnen zijn om beleid te maken dat mensen helpt om überhaupt een relatie te vinden.

Dit roept interessante vragen op over de toekomst van onze samenleving. Een wereld met meer singles is niet per se beter of slechter dan een wereld vol gezinnen, maar het is wel fundamenteel anders dan wat we gewend zijn. De grote vraag is: is dit wat mensen echt willen? En als dat niet zo is, wat moet er dan veranderen?

Bron: Financial Times