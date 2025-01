Doden gemeld na eerste Israëlische aanval op nieuw regime Syrië

DAMASCUS (ANP/AFP) - Israël heeft voor het eerst een militair doelwit van de nieuwe autoriteiten in Syrië aangevallen en daarbij zijn drie doden gevallen, meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten. Een medische bron meldt aan persbureau AFP eveneens drie doden.

De in Engeland gevestigde waarnemingsorganisatie zegt dat een militair konvooi werd aangevallen door een Israëlische drone. Dit gebeurde in het zuiden van Syrië, in de regio Quneitra. Het hoofd van het Observatorium, Rami Abdel Rahman, meldt dat veiligheidsdiensten er op zoek waren naar wapens in woningen van burgers.

Israël heeft honderden aanvallen uitgevoerd op doelen van de veiligheidsdiensten van de Syrische dictator Bashar al-Assad, die in december na ruim twee decennia werd verdreven. Volgens het Observatorium is het grootste deel van het wapentuig van het leger vernietigd.