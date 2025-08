Wall Street herstelt licht na forse koersval, Tesla opent hoger

NEW YORK (ANP) - Tesla behoorde maandag tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De elektrische autofabrikant heeft topman Elon Musk een aandelenpakket ter waarde van 29 miljard dollar toegekend. Daarmee hoopt het bedrijf de rijkste man ter wereld langer bij Tesla aan de slag te houden. Het aandeel won 1,3 procent.

Wall Street leed vrijdag nog flinke verliezen na tegenvallende banencijfers. Uit het banenrapport van de Amerikaanse overheid bleek dat er in juli veel minder nieuwe banen bijkwamen dan verwacht. Ook werden de groeicijfers van de twee maanden daarvoor flink naar beneden bijgesteld.

Maandag was er voorzichtig herstel te zien. De Dow-Jonesindex steeg kort na de openingsbel 0,6 procent tot 43.838 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 6283 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 1 procent tot 20.860 punten. De S&P 500 noteerde op vrijdag nog de grootste procentuele daling op een dag sinds mei.