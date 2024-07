Weer een kletsnatte maand, gemiddelde temperatuur normaal

Juli was opnieuw een kletsnatte maand. Gemiddeld viel in Nederland 109 millimeter regen, terwijl dat normaal gesproken 79 millimeter is, meldt Weeronline. Vooral in Enschede regende het veel, namelijk 209 millimeter. In enkele regio's, zoals het noorden van Limburg en in Drenthe en Friesland, viel meer dan 150 millimeter.

Op 9 juli gaf het KNMI code oranje af om hevige onweersbuien. Vooral in Limburg waren er problemen. Op 21 juli stond in Twente een stuk van de A1 onder water, wat tot veel vertragingen leidde op de weg. Die dag zijn meer dan 250 brandweerlieden op verschillende plaatsen ingezet om de wateroverlast te bestrijden.

Verder was het opnieuw wisselvallig wat betreft de temperatuur. Opvallend genoeg is de gemiddelde temperatuur van juli daardoor normaal, met 18,1 graden. Gemiddeld gezien wordt het 18,3 graden in juli. De maand begon koel, maar in de tweede week warmde het snel op tot 28,2 graden in De Bilt. In het Limburgse Ell werd het op 9 juli zelfs tropisch warm met 32,2 graden. Daarna was het een periode opnieuw uitzonderlijk fris. Op 12 juli werd het slechts 15,4 graden.

Vervolgens warmde het opnieuw op tot zomerse temperaturen. De laatste etappe van de Nijmeegse Vierdaagse werd door de hitte met 10 kilometer ingekort. Een dag later, op 20 juli, werd het tropisch warm, met 30 graden in De Bilt.