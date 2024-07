Door schandalen geplaagd Toyota verkoopt minder auto's

TOYOTA (ANP/BLOOMBERG) - Het door schandalen geplaagde Toyota heeft in de eerste helft van het jaar minder auto's verkocht. De verkopen gingen vooral in Japan en China hard omlaag. Een opleving in de vraag naar hybrides in Noord-Amerika kon dat niet compenseren.

De wereldwijde verkoop daalde met 4,7 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 5,2 miljoen voertuigen. Op de thuismarkt was sprake van een verkoopdaling van dik 22 procent, in China liepen de verkopen met bijna 11 procent terug.

Daartegenover stond dat Toyota in Noord-Amerika 473.000 hybrides verkocht. Dat waren er ruim 57 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Teruggeroepen modellen

De verkoopdaling bij Toyota is waarschijnlijk mede een gevolg van recente terugroepacties voor de Prius en andere modellen. Dan moeten auto's terug naar de garage omdat er iets aangepast moet worden. Ook kampt Toyota met stevige concurrentie, bijvoorbeeld van de Chinese maker van elektrische auto's BYD.

Bij Toyota speelden de laatste tijd daarnaast meerdere schandalen. Toyota-dochterbedrijf Daihatsu meldde in december jarenlang veiligheidstesten te hebben gemanipuleerd, minstens sinds 1989. Als gevolg daarvan werd de productie stilgelegd en moest Toyota zijn productiedoelen verlagen.

Tests

In juni bleek dat er ook bij het Toyota-merk zelf zaken niet deugden. Toyota stopte tijdelijk met het leveren van meerdere automodellen in Japan, omdat er jarenlang onjuiste gegevens waren gerapporteerd op basis van voetgangers- en inzittendenbeschermingstests.