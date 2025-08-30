ECONOMIE
Weeronline: deze zomer telde veel minder onweer dan anders

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 17:59
anp300825117 1
HOUTEN (ANP) - Het aantal dagen met onweer lag afgelopen zomer aanzienlijk lager dan normaal, meldt Weeronline in een terugblik.
Juni was zeer warm, zeer zonnig en droog. In De Bilt werden drie tropische dagen gemeten, in het zuiden plaatselijk zeven. Maar de tropische hitte werd niet verdreven door onweersbuien. Midden-Limburg en het westen kregen in die maand nog het vaakst te maken met onweer. In een strook van Noord-Brabant tot Friesland-Groningen bleef het uit. Normaal krijgt die strook in juni wel vier tot vijf dagen iets van onweer.
In juli bleven grote donderbuien uit. Op 2 juli werd de eerste hittegolf afgesloten zonder grootschalig onweer. Toch is deze dag de meest onweersrijke dag geworden van de zomer van 2025: in het oosten ontstonden zware onweersbuien, bij Winterswijk richtte een valwind plaatselijk een ravage aan.
In augustus zette het gebrek aan onweer door. Tussen 6 en 27 augustus was er een periode met nagenoeg geen onweer, dat zijn 22 dagen achter elkaar. Zo'n lange periode nagenoeg zonder onweer is in de zomer vrij uitzonderlijk.
