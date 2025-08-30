Philipsen sprint naar tweede ritzege in Ronde van Spanje

ZARAGOZA (ANP) - Jasper Philipsen heeft opnieuw een etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was na 163,5 kilometer in Zaragoza de snelste in de massasprint. Philipsen schreef een week eerder de openingsetappe al op zijn naam.

De Italiaan Elia Viviani eindigde achter Philipsen als tweede en de Brit Ethan Vernon werd derde.

Voor Philipsen is het zijn vijfde zege van het seizoen. Hij won eerder ook de eerste etappe in de Tour de France en pakte daar de gele leiderstrui. Door een val moest hij toen in de derde etappe opgeven.