Weeronline: regionale hittegolf in aantocht, mogelijk nationale

Samenleving
door anp
zondag, 10 augustus 2025 om 14:42
HOUTEN (ANP) - De kans op een regionale hittegolf is volgende week groot, meldt Weeronline. Het weerbureau sluit niet uit dat zich een officiële hittegolf voordoet. Naar verwachting wordt het maandag meer dan 30 graden in het zuiden en volgt op dinsdag en woensdag de rest van het land.
Alleen in het noorden is het de vraag of de tropische grens van 30 graden wordt gehaald. De temperatuur ligt daar iets lager door een aanlandige wind.
Op donderdag verwacht Weeronline in het zuiden en oosten van het land wederom ruim 30 graden, waardoor de kans op een regionale hittegolf groot is. Voor een hittegolf moet het minimaal vijf dagen 25 graden zijn, waarvan drie boven de 30 graden. De kans op deze temperaturen in De Bilt is kleiner, waardoor een officiële hittegolf minder waarschijnlijk is. De laatste landelijke hittegolf was van 28 juni tot en met 2 juli.
Vanaf donderdag neemt de kans op een regen- of onweersbui toe en blijft het zomers warm. Meestal ligt de temperatuur boven de 25 graden.
