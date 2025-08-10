Duitse regering laat nog na grondig te hervormen, zegt topeconoom

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering van bondskanselier Friedrich Merz is bijna honderd dagen aan de macht, maar laat nog na belangrijke hervormingen door te voeren. Dat heeft een vooraanstaand economisch adviseur van de regering, Veronika Grimm, dit weekend gezegd.

Hoewel de economie enkele hoopgevende tekenen vertoont en sommige cijfers licht zijn verbeterd, vertelde ze tegen Duitse media dat "de regering nog moet leveren". Grimm is lid van de vijfkoppige raad van economische experts, die het economisch beleid van de regering evalueert en advies geeft. De raadsleden worden benoemd door de Duitse president.

Grimm pleitte vooral voor het verminderen van bureaucratie. "Het Duitse bedrijfsleven wordt belemmerd door een waar doolhof aan regelgeving", zei ze. De topeconoom verweet de coalitie verder het uitdelen van financiële cadeautjes - zoals pensioenverhogingen, subsidies op dieselbrandstof voor boeren en steun voor horecabedrijven - zonder een duidelijk langetermijnplan.