Weinig slaap net zo gevaarlijk als drank

Samenleving
door Ari
donderdag, 09 oktober 2025 om 6:10
bijgewerkt om donderdag, 09 oktober 2025 om 6:11
kwart nederlanders kampt met slaapproblemen1566254647
We doen het allemaal wel eens, achter het stuur kruipen na een veel te korte nacht of na een hele lange vermoeiende dag.
Maar we moeten oververmoeidheid niet onderschatten, want het is veel gevaarlijker dan we denken en vergelijkbaar met iemand die veel teveel heeft gedronken. Dat je reactiesnelheid en inschattingsvermogen na een paar biertjes sterk afnemen is algemeen bekend, maar iemand die te weinig heeft geslapen ondervindt precies dezelfde effecten. Dit blijkt uit een recente studie van de New South Wales Universiteit in Australië.
Volgens het onderzoek presteert iemand die 17 tot 19 uur lang niet heeft geslapen hetzelfde als iemand met een alcoholpromillage van 0,5. Dit cijfer kan zelfs oplopen tot 1 promille bij mensen die nog langer niet slapen. Dit betekent dat iemand die een nacht overslaat al boven de maximaal toegestane legale alcohollimiet komt. Het effect van weinig slaap: moeite om zich te concentreren, meer dagdromen, sneller afgeleid worden of ongeduldig gedrag. Cijfers tonen aan dat zelfs 1 op de 5 verkeersongelukken veroorzaakt worden door oververmoeide chauffeurs.
Bron(nen): Het Laatste Nieuws
