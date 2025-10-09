PVV blijft ruim de grootste in nieuwe Peilingwijzer, winst voor D66 en JA21

Drie weken voor de verkiezingen staat de PVV stevig aan kop in de nieuwe Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van de peilingen van Ipsos I&O en Verian/EenVandaag. De partij van Geert Wilders staat op 31 tot 35 zetels en daarmee verliezen ze een paar zetels ten opzichte van de huidige Kamer.

Het CDA lijkt de grote winnaar van de traditionele partijen, met een verwachte 22 tot 26 zetels – een winst van zo’n negentien zetels vergeleken met twee jaar geleden. GroenLinks -PvdA volgt met 21 tot 25 zetels. De VVD, ooit de grootste partij van het land, blijft steken op 12 tot 16 zetels, een historisch laag niveau.

VVD, D66 en JA21

D66 klimt licht naar 12 tot 15 zetels, ongeveer gelijk aan de VVD. Volgens politicoloog Tom Louwerse, de maker van de Peilingwijzer, doet ook JA21 van Joost Eerdmans het goed met 9 tot 13 zetels. “VVD, D66 en JA21 staan nu dicht bij elkaar. Alleen het verschil tussen VVD en JA21 is nog statistisch significant”, zegt Louwerse.

Een opvallende verschuiving is dat 50Plus voor het eerst in jaren weer kans maakt op een rentree in de Tweede Kamer, met 0 tot 2 zetels. Daarentegen dreigt NSC van oprichter Pieter Omtzigt juist uit de Kamer te verdwijnen.

PVV'ers hebben niks met stabiel bestuur

Uit aanvullend onderzoek van Ipsos I&O blijkt dat de val van het kabinet in juni Wilders’ aanhang nauwelijks heeft geschaad. Slechts 11 procent van de PVV-kiezers vindt stabiel bestuur belangrijk; de meesten kiezen de partij omdat die, volgens hen, ‘opkomt voor mensen zoals ik’.

Immigratie en asiel blijven voor negen op de tien PVV-stemmers de belangrijkste redenen om hun stem aan Wilders te geven.

Iedereen zweeft

Ondertussen twijfelt een groot deel van de kiezers nog. Vijftien procent heeft helemaal geen voorkeur, en slechts achttien procent zegt zeker te weten op wie ze gaan stemmen. De strijd is dus nog lang niet gestreden.