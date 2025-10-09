Onderzoek: meerderheid denkt dat kans op noodsituatie is gestegen

DEN HAAG (ANP) - Zes op de tien Nederlanders denkt dat de kans op een noodsituatie het afgelopen jaar groter is geworden, bijvoorbeeld door extreem weer of cyberaanvallen. Het is niet de vraag of er een noodsituatie zal optreden, maar wanneer, stelt een vergelijkbaar aantal Nederlanders in een representatief onderzoek van bureau Markteffect in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Tegelijkertijd zegt nog geen 30 procent van de respondenten voorbereid te zijn op zo'n situatie. Zij hebben bijvoorbeeld een noodpakket in huis.

Een deel heeft zich ook voorbereid met noodstroom of heeft afspraken gemaakt met familieleden over wat ze doen in geval van een noodsituatie. Zo zegt 17 procent van de deelnemers aan het onderzoek met familieleden te hebben afgesproken waar ze elkaar ontmoeten als ze elkaar een paar dagen niet kunnen bereiken.

In het onderzoek is onder meer gevraagd of mensen voldoende in huis hebben om bij een noodsituatie 72 uur door te komen. De meeste Nederlanders zeggen wel genoeg wc-papier, medicijnen en boodschappen op voorraad te hebben. Als de stroom uitvalt, zegt 58 procent zich drie dagen te kunnen redden. Verder denkt bijna de helft van de respondenten genoeg water in huis te hebben. "Maar zodra mensen weten dat ze 3 liter water per persoon per dag nodig hebben, heeft nog 32 procent voldoende water in huis", aldus de onderzoekers. Verder hebben iets meer dan vier op de tien mensen een radio op batterijen in huis. Bij een stroomstoring die ook het internet platlegt, is zo'n radio een van de weinige middelen om informatie te ontvangen.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid start dit najaar een campagne om mensen te informeren hoe zij zich kunnen voorbereiden op 72 uur zonder water, stroom of internet. "Door de geopolitieke ontwikkelingen, maar bijvoorbeeld ook door steeds extremer weer, leven we in een onvoorspelbare tijd", zegt verantwoordelijk minister Foort van Oosten. "Het is daarom belangrijk dat iedereen zichzelf 72 uur kan redden als vitale voorzieningen zijn uitgevallen en hulp langer op zich laat wachten."