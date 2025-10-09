Je moét gelukkig zijn. Maar dat heeft grote nadelen

We leven in een tijd waarin geluk bijna een maatschappelijke vereiste is geworden. Overal zie je mensen die hun 'perfecte' leven delen, gelukscoaches die tips geven en influencers die de voordelen van positief denken belichten. Maar wat doet die continue druk om gelukkig te zijn met ons welzijn?

De druk maakt ons ongelukkiger Uit een recent internationaal onderzoek onder ruim 7.000 mensen uit 40 landen blijkt dat juist mensen die veel druk ervaren om gelukkig te móéten zijn, zich gemiddeld slechter voelen. Die druk hangt samen met meer klachten van stress, angst en zelfs depressie. Ironisch genoeg kan de verplichting tot geluk dus verdrietig maken.

Waar is de druk het grootst? Opvallend is dat de grootste druk wordt gevoeld in landen die algemeen bekend staan als 'gelukkig', zoals Finland, Denemarken en Nederland. Daar lijkt het bijna een falen als je afwijkt van de norm en niet constant blij bent.

Negatieve gevoelens worden weggewuifd Niet alleen het streven naar geluk werkt negatief uit – ook het idee dat je je niet somber mag voelen kan het psychisch zwaarder maken. Wie zich schaamt voor zijn verdriet en het gevoel heeft dat hij dat moet wegstoppen, beoordeelt zichzelf nóg negatiever en ervaart meer depressieve symptomen.

De cultuuromslag: van voelen naar voldoen De 'cultuur van geluk' zorgt ervoor dat we niet meer gewoon kunnen voelen wat er is, maar voortdurend moeten beantwoorden aan een norm die niet voor iedereen haalbaar is. Het gevolg is dat mensen niet alleen moeite hebben met negatieve emoties, maar deze ook gaan 'herkauwen', wat het psychisch welzijn verder ondermijnt.

Conclusie Gelukkig zijn mag, maar het móéten nastreven kan averechts werken. Durf ook verdriet, stress en twijfel toe te laten: juist die erkenning leidt tot meer echte veerkracht en welzijn.