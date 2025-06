Wiersma laat beoordeling glyfosaat aan autoriteit na kankerstudie

DEN HAAG (ANP) - Landbouwminister Femke Wiersma wil niet vooruitlopen op een eventuele nieuwe beoordeling voor onkruidbestrijder glyfosaat. Een nieuw onderzoek met ratten stelt dat het middel mogelijk kankerverwekkend is. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) komt binnenkort met een oordeel over de studie, dat wil de BBB-minister afwachten.

"Zodra er wetenschappelijk echt onderbouwde aanwijzingen zijn dat het kankerverwekkend is, dan is het Ctgb de eerste die de stof opnieuw gaat beoordelen of intrekken," aldus Wiersma.

Het chemische middel, bekend van de merknaam Roundup, is in Europa in 2023 nog verlengd voor een periode van tien jaar.