Waarschuwing voor kankerverwekkende kleurstof in roerspatel Wibra

EPE (ANP) - Winkelketen Wibra roept een kunststof roerspatel terug, omdat die schadelijk voor de gezondheid kan zijn. Bij gebruik kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen, staat in een oproep, die ook is verspreid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om een nylon lepel die tussen juli 2023 en mei 2025 is verkocht bij Wibra-vestigingen in Nederland en België. In de lepel zitten zwarte kleurstoffen. Daaruit kunnen kankerverwekkende primaire aromatische amines (PAA) vrijkomen. Als dat gebeurt, kunnen die stoffen in het eten komen.

Eerder deze week waarschuwde de IKEA voor PAA in Hjälte-roerspatels.