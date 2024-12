Wiersma Liegebeest 2024, maar had ook geen concurrentie meer

Landbouwminister Femke Wiersma is het Liegebeest van het jaar. Deze 'titel' wordt jaarlijks uitgedeeld door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier wegens het verstrekken van te rooskleurige informatie over de productie van dierlijke producten. De BBB-bewindsvrouw had echter ook geen concurrentie meer, want vier van de vijf genomineerden pasten gedurende de verkiezingsperiode de informatie aan waardoor ze kandidaat waren geworden.

"Mede door het wegvallen van alle overige kandidaten kreeg de minister 80 procent van de 15.000 stemmen", vertelt Wakker Dier. De organisatie verwijt Wiersma dat ze doet alsof het dierenleed in de Nederlandse vee-industrie erger wordt voorgesteld dan het is. "Politici als Wiersma kunnen een voorbeeld nemen aan bedrijven, die hun fouten wél durven recht te zetten", zegt Wakker Dier.

De Liegebeestverkiezing werd voor de vijftiende keer gehouden. Het is nog niet eerder gebeurd dat er één kandidaat overbleef. Een producent van diepvriesproducten was als laatste kanshebber over, maar valt volgens Wakker Dier af omdat uitspraken over 'verantwoorde vis' van zijn verpakking en website zouden verdwijnen. Wakker Dier is blij met alle aanpassingen van de afgevallen kanshebbers.