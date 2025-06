Wiersma ziet niets in voldoen aan stikstofeisen milieuclub MOB

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet laat zich niet lenen voor "chantage" van milieuclub MOB om nieuwe stikstofrechtszaken tegen te gaan. Dat zei landbouwminister Femke Wiersma in een debat over stikstof. NSC en GroenLinks-PvdA willen dat de minister een plan maakt om aan de eisen van MOB te voldoen.

"Ik ben uiteraard bereid om met iedereen in gesprek te gaan", aldus BBB-bewindsvrouw Wiersma. "Maar onredelijke eisen, daar ga ik niet op in. MOB heeft ook al eens gezegd dat Tata Steel moet sluiten of Schiphol moet halveren. Dat is niet haalbaar." De minister zei "weerstand te voelen" tegen de organisatie. "Ze hebben boeren in een onmenselijke situatie gebracht." Ze wees daarbij op door MOB ingestelde rechtszaken tegen boeren die vanwege het geschrapte stikstofbeleid zonder vergunning zitten, de zogenoemde PAS-melders.

MOB wil onder andere dat er beleid komt om op boerenbedrijven het aantal dieren in balans te brengen met de grond. NSC'er Harm Holman werkt zelf aan een dergelijk voorstel.