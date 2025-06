TenneT neemt na zestien jaar belangrijke verbinding in gebruik

ARNHEM (ANP) - TenneT heeft woensdag de nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland in Zeeland in gebruik genomen. Het project rond deze 48 kilometer lange verbinding heeft uiteindelijk zestien jaar geduurd. Bij de officiële opening werd opgemerkt dat dit wel erg lang was. "Het kan en moet sneller", stelde demissionair minister Sophie Hermans (VVD, Klimaat, Groene Groei, Infrastructuur en Waterstaat) volgens de netbeheerder.

Onlangs werd nog bekend dat de uitbreiding van het hoogspanningsnet in grote delen van Nederland opnieuw jaren vertraging oploopt. Uitbreidingsprojecten in Utrecht, de Flevopolder en Gelderland duren veel langer dan gepland. Daardoor moeten bedrijven, scholen en ook wind- en zonneparken daar langer wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting. Aanvankelijk ging TenneT ervan uit dat deze projecten in 2029 klaar zouden zijn, nu is dat 2033. Als er meer tegenslagen komen, wordt dat waarschijnlijk pas 2035.