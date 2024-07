DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Wilders stelt zondagochtend op X dat "wat in de VS is gebeurd" ook in Nederland kan gebeuren. "Onderschat het niet. De haat jegens rechtse politici is ook bij ons ongekend groot. Hun beveiliging dient waar nodig fors te worden opgeschroefd."

Eerder tweette Wilders al een emoji van een spierbal, bij een foto van Trump van vlak na de schietpartij.