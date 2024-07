Meer leiders veroordelen geweld tegen Trump

DEN HAAG (ANP/RTR) - Internationaal wordt geschokt gereageerd op de poging tot moord op Donald Trump tijdens een campagnebijeenkomst. De Amerikaanse oud-president raakte gewond aan een oor, een toeschouwer kwam om en twee anderen raakten ernstig gewond. Buitenlandse leiders veroordelen het geweld en betuigen hun medeleven aan de betrokkenen.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, laat weten enorm geschokt te zijn. "Ik wens Donald Trump een spoedig herstel toe en betuig mijn medeleven aan de familie van het onschuldige slachtoffer", aldus Von der Leyen. "Politiek geweld heeft geen plaats in een democratie." Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres veroordeelt "de daad van politiek geweld".

Premier Narendra Modi van India is "ernstig bezorgd" na de aanval op zijn "vriend", laat hij weten via X. "Veroordeel het incident ten zeerste. Geweld heeft geen plaats in politiek en democratieën. Wens hem een spoedig herstel toe. Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van de overledene, de gewonden en het Amerikaanse volk."

Afschuw

De Franse president Emmanuel Macron spreekt van een "tragedie voor onze democratieën" en laat weten dat Frankrijk meeleeft met het Amerikaanse volk. Macron zegt ook dat zijn gedachten uitgaan naar Trump en de andere slachtoffers.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft zijn afschuw uitgesproken. "Het kan niet genoeg benadrukt worden: politiek geweld is nooit acceptabel." De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva vindt hetgeen wat is gebeurd eveneens "onacceptabel". Hij verklaart dat "alle verdedigers van democratie" de schietpartij krachtig moeten veroordelen.

De Australische premier Anthony Albanese omschrijft de schietpartij als "zorgwekkend en verontrustend". "Er is geen plaats voor geweld in het democratische proces. Ik ben opgelucht te horen dat voormalig president Trump nu veilig is." President Lai Ching-te van Taiwan stelt dat "politiek geweld of enige vorm daarvan nooit acceptabel is in onze democratieën." Hij betuigt zijn medeleven aan alle betrokkenen.