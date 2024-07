Wilders: debat over start kabinet verdient niet schoonheidsprijs

DEN HAAG (ANP) - "Het was geen feest", zegt PVV-leider Geert Wilders over het debat over de regeringsverklaring. De PVV stond als grootste partij op bepaalde momenten niet alleen lijnrecht tegenover de oppositie, maar maakte ook ruzie met premier Dick Schoof én regeringspartners VVD en NSC. "Het is weleens lekkerder gegaan", zei Wilders eufemistisch. "Dat het allemaal niet de schoonheidsprijs verdient ben ik met iedereen eens."

De PVV-voorman beet premier Schoof toe dat hij de manier waarop hij opkwam voor zijn ministersploeg "slappe hap" vond. Hij had gehoopt dat er feller werd gereageerd op aantijgingen van racisme onder PVV-bewindspersonen. Tegen hen is een "heksenjacht" gaande, meent Wilders. "Ik neem het voor mijn bewindspersonen op. Ik vind dat de minister-president dat nog duidelijker had moeten doen."

Hij botste eerder hard met NSC-leider Pieter Omtzigt toen die kritiek uitte over het gebrek aan interne partijdemocratie bij de PVV. "Waar bemoei je je mee", riep Wilders toen buiten de microfoon. Donderdag deed hij dat opnieuw, toen VVD-leider Dilan Yeşilgöz hem ervan betichtte achter een tweet van vicepremier Fleur Agema te zitten. Wilders noemde dat een "valse, vuile beschuldiging".

Vertrouwen

Dat zij een regeringspartner van Wilders is, "betekent niet dat je valse beschuldigingen hoeft te accepteren", zei Wilders daarover tegen de pers. "Dat pik ik niet."

Hij erkent ook dat debatten niet elke keer op deze manier gevoerd moeten worden. "Het mag iets gebroederlijker." Maar "het zal ook weer lekkerder gaan", verwacht de PVV-leider.

Hij houdt vertrouwen in Schoof en de coalitiesamenwerking. Hij hoopt nog steeds dat het "een groot succes wordt".