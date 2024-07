Media: Orbán voor het eerst sinds invasie Oekraïne naar Moskou

MOSKOU (ANP) - De Hongaarse premier Viktor Orbán gaat vrijdag naar Moskou voor een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin, meldt Radio Free Europe, een nieuwsmedium dat zich richt op Oost-Europa en een bevestiging kreeg van een Hongaarse overheidsbron. Het is Orbáns eerste bezoek aan Rusland sinds dat land Oekraïne binnenviel.

Dinsdag was Orbán nog in Kyiv, voor een ontmoeting met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat was zijn eerste buitenlandse reis sinds Hongarije begin deze maand voorzitter werd van de Europese Unie voor het komende half jaar.

Orbán en Poetin zagen elkaar oktober vorig jaar voor het laatst op een top in Beijing over de Nieuwe Zijderoute. Daar was Orbán toen de enige EU-leider.

Onderlinge bewondering

De twee leiders uitten regelmatig hun onderlinge bewondering. Orbán feliciteerde Poetin bij zijn verkiezingsoverwinning, die door de meeste westerse leiders als oneerlijk werd bestempeld. Orbán zei ook dat hij Poetin niet zal arresteren mocht die Hongarije bezoeken, ondanks een arrestatiebevel van het Internationaal Strafhof (ICC).

Ook de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Péter Szijjártó, reist mee naar Moskou. Szijjártó bezocht Poetin al meermaals sinds de Russische invasie in Oekraïne.