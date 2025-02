Wilders en Coenradie spraken elkaar even niet na ruzie

PVV-leider Geert Wilders en Ingrid Coenradie, die namens zijn partij in het kabinet zit, spraken even niet met elkaar na de ruzie die ze twee weken geleden hadden over beleid in gevangenissen. Ze hebben het "de tijd gegeven om even te bezinnen", maar hebben inmiddels weer contact, zei de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid bij Café Kockelmann.

Het conflict ging over het naar de media gelekte bericht dat Coenradie overwoog om gevangenen twee weken vroeger vrij te laten, om ruimte te maken in de overvolle gevangenissen. Wilders vond die suggestie onacceptabel en dreigde Coenradie zelfs weg te sturen als ze het toch zou doen.

Eerder zei de staatssecretaris al bij de talkshow van Eva Jinek dat ze niet dacht aan opstappen als ze het besluit moest nemen om gevangenen vroeger vrij te laten.

Bij Café Kockelmann verduidelijkte Coenradie dat ze niet opstapt als Wilders dat vraagt, ook al zit ze namens zijn partij in het kabinet. Ze zei dat het aan de Tweede Kamer is om haar weg te sturen. "En tot dat moment blijf ik zitten en blijf ik mijn werk doen."