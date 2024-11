Wilders over onrust Amsterdam: "Lijkt op jacht op joden"

AMSTERDAM (ANP) - Geert Wilders deelt op X beelden van de gewelddadigheden in Amsterdam vrijdagnacht. "Het lijkt wel een jacht op joden in de straten van Amsterdam", schrijft hij erbij. In een later bericht op X schrijft de PVV-leider in het Engels dat de autoriteiten verantwoordelijk zullen worden gehouden "voor hun onvermogen de Israëlische burgers te beschermen". Wilders haalde al vaker flink uit naar de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

In Amsterdam werd het vrijdag onrustig na een wedstrijd tussen Ajax en de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Wilders reageert op beelden die op X zijn geplaatst door een VVD-stadsdeelcommissielid. "Arresteer en deporteer het multiculturele uitschot dat Maccabi Tel Aviv-aanhangers in onze straten aanviel. Schaamte dat dit in Nederland kan gebeuren. Volstrekt onacceptabel", aldus de PVV-leider.

In het latere bericht op X schrijft Wilders dat er een pogrom was in de straten van Amsterdam. "Wij zijn het Gaza van Europa geworden. Moslims met Palestijnse vlaggen jagen op Joden. Ik zal dat niet accepteren. Nooit. De autoriteiten zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun onvermogen de Israëlische burgers te beschermen. Nooit meer."

Vliegtuigen

Een maand geleden schreef Wilders bij een foto van uit de hand gelopen pro-Palestijnse demonstraties in Amsterdam "Het land uit met dat tuig. En Halsema mag mee". Later diende zijn partij een verzoek in tot ontslag van Halsema. Premier Dick Schoof had flinke kritiek op dat verzoek. "Het gaat echt veel te ver om in de Tweede Kamer te vragen om het ontslag van een van onze burgemeesters om politieke redenen", zei Schoof daarover.

Vanwege de gewelddadigheden in Amsterdam zijn voor zover nu bekend 57 mensen aangehouden. Verder is nog veel onduidelijk over wat zich precies heeft afgespeeld in de hoofdstad. Op beelden, die niet geverifieerd zijn, is veel geweld te zien. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu reageerde vrijdagnacht dat Israël twee vliegtuigen naar Amsterdam stuurt om Israëlische burgers te hulp te schieten. Hij sprak van een "zeer gewelddadig incident" tegen Israëlische burgers in Amsterdam.

De Israëlische oud-premier Naftali Bennett spreekt op X van een pogrom in Amsterdam. De Israëlische ambassade in de Verenigde Staten schreef op X dat honderden Israëliërs zouden zijn aangevallen.