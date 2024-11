Schiphol weet niets over mogelijke Israëlische evacuatievluchten

AMSTERDAM (ANP) - Bij Schiphol is nog niks bekend over eventuele evacuatievluchten naar Nederland vanuit Israël. Een woordvoerder van de luchthaven meldt er nog niks over te hebben gehoord. Wel landen er vrijdagochtend twee reguliere vluchten vanuit Tel Aviv op Schiphol, zegt ze.

Wie er aan boord zijn van die vliegtuigen, weet de woordvoerder niet. "Gewoon mensen die een ticket hebben gekocht."

Na de ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag in Amsterdam na een wedstrijd tussen Ajax en de Israëlische voetbalclub Maccabi Tel Aviv zou het Israëlische leger van plan zijn een reddingsmissie te lanceren. De Israëlische krijgsmacht liet volgens persbureau Reuters weten dat "de missie zal worden ingezet met behulp van vrachtvliegtuigen en zal bestaan ​​uit medische en reddingsteams".