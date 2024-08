Woensdag in hele land code geel om onweersbuien

DE BILT (ANP) - Voor het hele land geldt woensdag code geel vanwege onweersbuien, dat meldt het weerinstituut KNMI. De onweersbuien kunnen al in de nacht van dinsdag op woensdag ontstaan.

De onweersbuien kunnen gepaard gaan met windstoten, veel regen en hagel. De kans op deze buien is het grootst in de westelijke helft van het land.

Dinsdag geldt in het oosten code geel omdat het "drukkend warm" wordt. In de middag en avond kunnen in Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg onweersbuien ontstaan.