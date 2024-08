Schoof tegen olympiërs: jullie hebben Nederland clubgevoel gegeven

DEN HAAG (ANP) - Het is de Nederlandse olympiërs gelukt waar maar weinig politici in slagen: Nederlanders een "clubgevoel" geven. Dat zei premier Dick Schoof bij hun inhuldiging in Den Haag. Volgens Schoof was het hele land tijdens de Spelen "Team NL".

Schoof denkt dat je "best een beetje somber" kan worden van de verdeeldheid in het land, zeker ook in de politiek. Maar, "het wordt allemaal opzijgeschoven als de olympische vlam is aangestoken. Dan gaat het over ónze sporters."

De premier prijst de historische prestatie van de Nederlandse sporters: niet eerder deden zij het zo goed op de Zomerspelen. "Jullie hebben het allerhoogste bereikt: de top van de Olympus met een medaille om het te bewijzen."

Kritiek

Schoof was zelf ook aanwezig bij de Spelen, onder meer bij het historische goud van Sifan Hassan op de marathon, na twee bronzen medailles op de 5000 en 10.000 meter. "Ik ga dat echt nooit, nooit meer vergeten", zegt Schoof, zelf fervent marathonrenner.

Tegelijkertijd was er kritiek op Schoofs aanwezigheid bij de Spelen. Critici noemden dat hypocriet, aangezien bezuinigingen van zijn kabinet de sportsector 45 miljoen euro kunnen gaan kosten. Zelf weersprak hij de kritiek: "ik was daar om de sporters een hart onder de riem te steken", zei hij in het programma Humberto à Paris.