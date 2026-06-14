ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Woningcorporatie: volledig herstel flat Osdorp kan nog even duren

Samenleving
door anp
zondag, 14 juni 2026 om 14:44
anp140626079 1
AMSTERDAM (ANP) - Woningcorporatie Stadgenoot heeft de afgelopen dagen al veel noodreparaties verricht aan de flat in Amsterdam, waar deze week een explosie was, maar volledig herstel kost nog enige tijd. "In de komende weken tot maanden voeren wij het definitieve herstel uit. Dit kan wat langer duren", aldus Stadgenoot.
In de nacht van donderdag op vrijdag was er een grote explosie in de kelderbox van het bijgebouw van de flat in Osdorp. Zeven mensen raakten hierbij gewond en zo'n vierhonderd bewoners van de flat moesten geëvacueerd worden. Stadgenoot heeft sindsdien bij meerdere appartementen noodreparaties uitgevoerd, vooral aan het glas, voordeuren en kozijnen. Zaterdagavond konden de bewoners een nieuwe huissleutel ophalen en weer thuis slapen.
De definitieve reparaties kunnen volgens de woningcorporatie langer duren omdat de schade aan sommige woningen erg groot is. Ook is de levertijd voor sommige materialen lang.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image

Met pensioen in Europa: in welk land leef je het beste van je oude dag?

liefde_kleine_gebaren_symbolisch

7 kleine acties die je relatie kunnen versterken

shutterstock_2652006843

Emigratie? Toronto telt 42 moorden, Chicago 400: waarom Canada plots het ‘echte’ Amerika is

ANP-560899848

VVD-kiezers hebben genoeg van Yeşilgöz

ANP-448852472

Caravan of camper voor de deur: hoe lang mag dat eigenlijk?

anp130626094 1

Klaver: kabinet moet kiezen tussen samenwerking met PRO of JA21

Loading