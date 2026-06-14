Woningcorporatie: volledig herstel flat Osdorp kan nog even duren

AMSTERDAM (ANP) - Woningcorporatie Stadgenoot heeft de afgelopen dagen al veel noodreparaties verricht aan de flat in Amsterdam, waar deze week een explosie was, maar volledig herstel kost nog enige tijd. "In de komende weken tot maanden voeren wij het definitieve herstel uit. Dit kan wat langer duren", aldus Stadgenoot.

In de nacht van donderdag op vrijdag was er een grote explosie in de kelderbox van het bijgebouw van de flat in Osdorp. Zeven mensen raakten hierbij gewond en zo'n vierhonderd bewoners van de flat moesten geëvacueerd worden. Stadgenoot heeft sindsdien bij meerdere appartementen noodreparaties uitgevoerd, vooral aan het glas, voordeuren en kozijnen. Zaterdagavond konden de bewoners een nieuwe huissleutel ophalen en weer thuis slapen.

De definitieve reparaties kunnen volgens de woningcorporatie langer duren omdat de schade aan sommige woningen erg groot is. Ook is de levertijd voor sommige materialen lang.