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Japan wil winning zeldzame aardmetalen in Groenland onderzoeken

Economie
door Redactie
zondag, 14 juni 2026 om 14:51
bijgewerkt om zondag, 14 juni 2026 om 15:43
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Japan wil deze zomer een delegatie naar Groenland sturen om de mogelijkheden voor de winning van zeldzame aardmetalen te onderzoeken. Dat meldde het Aziatische nieuwsmedium Nikkei zondag. De Japanse regering wil binnenlandse bedrijven helpen investeren in projecten voor zeldzame aardmetalen in Groenland, dat mogelijk rijke reserves heeft.
Zeldzame aardmetalen, bijvoorbeeld scandium, komen momenteel voornamelijk uit China. Ze zijn belangrijk bij het maken van allerlei producten, waaronder smartphones. Door dit soort metalen meer uit andere landen te halen, kan Japan minder afhankelijk worden van China. Ook de Europese Unie en de Verenigde Staten willen van de afhankelijkheid van China af.
Volgens Nikkei gaan functionarissen van het ministerie van Economie, Handel en Industrie, handelsbedrijven en de Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) mee met het bezoek. Zij zouden daar gesprekken voeren met lokale overheidsfunctionarissen.
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