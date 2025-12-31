ECONOMIE
Xi herhaalt in nieuwjaarstoespraak wens om Taiwan in te lijven

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 13:17
anp311225112 1
BEIJING (ANP/AFP) - In zijn nieuwjaarstoespraak tot het Chinese volk heeft president Xi Jinping zijn lof uitgesproken voor zijn landgenoten en hun inzet voor China en de Chinese belangen. Ook zei hij dat China zich wil blijven inzetten voor "wereldvrede en het bouwen van een gemeenschap met een gedeelde blik op de toekomst van de mensheid". Xi: "Laten we voorwaarts treden, moedig, vitaal en energiek als paarden, en vechten voor onze dromen en ons geluk."
Dat die dromen primair Chinees zijn, liet Xi merken toen hij reflecteerde op de huidige tijd en de oorlogen die de wereld in hun greep houden. China staat volgens Xi "altijd aan de juiste kant van de geschiedenis" en liet ook Taiwan niet onbesproken. Volgens het staatshoofd is "de vereniging van het moederland, een trend in de tijd, niet te stuiten", daarbij refererend aan de Chinese wens het eiland in te nemen. Het land ziet Taiwan, dat al decennia onafhankelijk is, als een afvallige provincie die het, desnoods met geweld, wil innemen.
