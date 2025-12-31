ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bits of Freedom blij met aanpassingen aan Facebook en Instagram

Economie
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 13:07
bijgewerkt om woensdag, 31 december 2025 om 13:21
anp311225110 1
Bits of Freedom is blij met de aanpassingen die de organisatie ziet aan de tijdlijnen van Facebook en Instagram in Nederland. Dit meldt een woordvoerder van BoF, dat zich inzet voor burgerrechten en privacy, op de laatste dag die eigenaar Meta heeft gekregen om wijzigingen door te voeren.
De organisatie stelde eerder dat Meta Europese regels overtrad en eiste in een kort geding dat gebruikers van Facebook en Instagram meer controle krijgen over de informatie die ze op hun tijdlijnen zien. In oktober bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat Meta binnen twee weken zijn platforms moest aanpassen en het gebruikers makkelijker moest maken om voor een bepaalde tijdlijn te kiezen. Meta ging in beroep en kreeg van het gerechtshof ondertussen meer tijd voor de aanpassingen.
"Het is fijn om te zien dat Meta in elk geval stappen heeft gezet om aan de wet te voldoen", aldus de woordvoerder. Hij zegt dat mogelijk nog niet iedereen alle wijzigingen ziet, omdat Meta de aanpassingen geleidelijk doorvoert.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

anp 516415884

Traditie: waarom er elk jaar een schaal oliebollen op tafel staat tijdens oud en nieuw

ANP-541335930

Grootste vuurwerkregen ooit op komst: zo voorkom je dat jouw auto het moet ontgelden

ANP-85025633 (2)

Is aspartaam dan toch ongezond?

ANP-540142745

Is ADHD wel echt een stoornis of gewoon een reeks karaktereigenschappen?

Loading