Bits of Freedom blij met aanpassingen aan Facebook en Instagram

Bits of Freedom is blij met de aanpassingen die de organisatie ziet aan de tijdlijnen van Facebook en Instagram in Nederland. Dit meldt een woordvoerder van BoF, dat zich inzet voor burgerrechten en privacy, op de laatste dag die eigenaar Meta heeft gekregen om wijzigingen door te voeren.

De organisatie stelde eerder dat Meta Europese regels overtrad en eiste in een kort geding dat gebruikers van Facebook en Instagram meer controle krijgen over de informatie die ze op hun tijdlijnen zien. In oktober bepaalde de rechtbank in Amsterdam dat Meta binnen twee weken zijn platforms moest aanpassen en het gebruikers makkelijker moest maken om voor een bepaalde tijdlijn te kiezen. Meta ging in beroep en kreeg van het gerechtshof ondertussen meer tijd voor de aanpassingen.

"Het is fijn om te zien dat Meta in elk geval stappen heeft gezet om aan de wet te voldoen", aldus de woordvoerder. Hij zegt dat mogelijk nog niet iedereen alle wijzigingen ziet, omdat Meta de aanpassingen geleidelijk doorvoert.