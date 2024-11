Xi wil meer maatregelen tegen bevolkingskrimp China

BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping roept op tot meer inspanningen om het gemiddelde aantal kinderen per vrouw en de bevolkingsomvang van China op peil te houden, meldt staatspersbureau Xinhua. China heeft te maken met een vergrijzende en krimpende bevolking.

Xinhua baseert zich op een artikel dat zaterdag wordt gepubliceerd door de Chinese Communistische Partij. Daarin zegt Xi onder meer dat het juridische systeem dat toezicht houdt op bevolkings- en voortplantingszaken moet worden verbeterd en dat er een beleid moet komen om de bevolkingsontwikkeling op de lange termijn gebalanceerd te bevorderen.

Het Chinese vruchtbaarheidscijfer, dat aangeeft hoeveel kinderen vrouwen gemiddeld krijgen, zakte vorig jaar naar een dieptepunt van 1,09. Ook werd China vorig jaar door India ingehaald als land met het grootste aantal inwoners. China telt nu 1,4 miljard inwoners. De Chinese autoriteiten meldden in 2021 voor het eerst in een halve eeuw een bevolkingskrimp en die trend houdt sindsdien aan.

China heeft de afgelopen jaren maatregelen genomen om het aantal geboorten te stimuleren. De bekende eenkindpolitiek die in 1979 werd ingevoerd om overbevolking tegen te gaan, werd in 2015 al afgeschaft. Koppels mochten sindsdien twee kinderen hebben. In 2021 werden de regels opnieuw versoepeld waardoor een derde kind nu is toegestaan.