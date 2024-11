Madlener vertrouwt op eigen plan voor bredere A27 bij Amelisweerd

DEN HAAG (ANP) - Minister Barry Madlener houdt vast aan zijn eigen plan voor een verbreding van de A27 bij het natuurgebied Amelisweerd, om het verkeer beter te laten doorstromen. Het kabinetsplan stuit op veel verzet, niet alleen van milieuclubs, maar ook van de gemeente en de provincie Utrecht, onder meer omdat er stroken bomen moeten worden gekapt. Zij maakten een alternatief plan voor een betere doorstroming van het verkeer waarbij dat niet nodig is, maar Madlener (Infrastructuur) ziet daar niets in, liet hij vorige maand al weten aan de Tweede Kamer.

Desondanks houden de Provinciale Staten vast aan een alternatief plan. Eerder deze week nam een meerderheid een motie aan waarin het provinciebestuur wordt opgeroepen te blijven pleiten voor een alternatief. Zaterdag wordt een manifestatie gehouden in Utrecht tegen het kabinetsplan. Ook ligt de kwestie nog bij de Raad van State, die de bezwaren tegen het plan van Madlener binnenkort behandelt.

Utrecht had in het alternatieve plan bedacht om de bestaande breedte van de weg beter te gebruiken. Er zouden dan meer rijbanen naast elkaar komen en de maximumsnelheid zou omlaag gaan naar 80 kilometer per uur.

De minister heeft er vertrouwen in dat zijn eigen plan overeind blijft, zei hij vrijdag voor aanvang van de ministerraad. Hij wijst erop dat de doorstroming op een veiliger manier plaatsvindt dan in het alternatief. Ook komen er meer bomen terug dan er worden gekapt. "Dus uiteindelijk moet het eindplaatje groener worden dan het nu is. Dat vind ik ook heel belangrijk."