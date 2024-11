Verdachte schietpartij en dodelijke rit krijgt 8 jaar celstraf

BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft vrijdag een celstraf van acht jaar opgelegd aan de 21-jarige Piet van O. uit Drunen. Hij overleefde als enige inzittende van een spookrijdende auto een dodelijke rit op de A16 na een schietpartij bij de Burgerhoutsestraat in Roosendaal. Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel geëist.

Van O. wordt medeverantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van het dodelijke ongeluk op 15 januari vorig jaar. De vluchtauto, met Van O. als bijrijder, reed al spookrijdend met 150 kilometer per uur een 54-jarige Rotterdammer dood. Zijn partner en haar 17-jarige dochter uit Antwerpen raakten gewond. De 33-jarige Tilburger die de vluchtauto bestuurde en een 17-jarige jongen uit Harreveld die op de achterbank zat, kwamen ook om het leven.

De verdachte is ook veroordeeld voor een poging tot doodslag tijdens de schietpartij die eraan voorafging. Daarbij werd tweemaal geschoten en raakte een 19-jarige man gewond. Volgens het OM was Van O. met twee anderen die avond van plan om onder bedreiging van geweld een partij wiet of een auto te stelen. De rechtbank kan daarentegen niet vaststellen wat er precies vooraf is gegaan aan de schietpartij, maar stelt wel dat Van O. minstens één keer geschoten heeft. Er werd namelijk geschoten door het raam bij de bijrijdersstoel, waar hij volgens zijn eigen verklaring steeds heeft gezeten.

Moeilijke jeugd

De man zelf ontkende dat hij geschoten heeft en benadrukte eerder dat hij geen invloed had op het rijgedrag van de bestuurder en de jongen op de achterbank, die de roekeloze rit en de politieachtervolging filmde. Volgens de rechtbank was de vlucht echter het rechtstreekse gevolg van de schietpartij. "Er is zo nauw en bewust samengewerkt dat er sprake is van medeplegen."

Van O. had een moeilijke jeugd. Tussen zijn 4e en 18e levensjaar zat hij in tien verschillende instellingen.