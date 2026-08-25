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XR niet van plan te stoppen met snelwegacties

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 22:36
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DEN HAAG (ANP) - Milieuactiegroep Extinction Rebellion neemt de aankondiging dat snelwegblokkades voortaan mogelijk strafrechtelijk worden vervolgd voor kennisgeving aan. De organisatie zegt niet van plan te zijn om te stoppen met deze vorm van protest.
Dinsdag hebben burgemeesters, het OM, de korpschef van de politie en justitieminister David van Weel met elkaar afgesproken dat bij een blokkade van snelwegen of het spoor in de regel strafrechtelijk wordt opgetreden. Dit naar aanleiding van recente acties met trekkers bij boerenprotest.
"We zitten in een klimaat- en ecologische noodtoestand; het is meer dan nodig dat de regering en grote bedrijven gaan doen wat nodig is", stelt XR. "Zolang zij dat niet doen, zullen wij doorgaan met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid om de nodige maatregelen af te dwingen. Hiervoor worden wij op dit moment al strafrechtelijk vervolgd, met een rechtszaak op 26 augustus."
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