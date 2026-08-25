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Afscheid Dolly Parton is in besloten kring

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 augustus 2026 om 22:39
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NASHVILLE (ANP) - Het afscheid van Dolly Parton zal in kleine kring plaatsvinden. Dat gebeurt op verzoek van de overleden zangeres zelf, heeft haar familie bekendgemaakt. Alleen directe familieleden zijn daarbij uitgenodigd. Dinsdag werd bekend dat de countryster op 80-jarige leeftijd is overleden. Een doodsoorzaak werd niet bekendgemaakt.
Fans en vrienden van over de hele wereld worden aangemoedigd om Parton te herdenken op social media. De nabestaanden vragen iedereen de zangeres daarin te taggen of anders een bericht achter te laten op de website van de countryster.
Ook vraagt de familie om in plaats van bloemen een donatie te doen aan Dolly Parton's Imagination Library, de stichting van Parton. Het is een project waarmee kinderen worden gestimuleerd om meer te lezen.
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