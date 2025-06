Yeşilgöz wil vaart maken met rechts beleid zolang het nog kan

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz wil tempo maken met rechts beleid zolang daar nog een meerderheid voor is in de Tweede Kamer en wil daarover afspraken maken met haar overgebleven coalitiepartners NSC en BBB. Vooral ook omdat de VVD-leider wil dat er snel verkiezingen komen. Ze vreest dat rechtse partijen na de verkiezingen geen meerderheid meer hebben.

De politica rekent het PVV-leider Geert Wilders aan dat hij "zo onvoorzichtig" omgegaan is met de "kans" om rechts beleid door te voeren.

Het is gebruikelijk dat een kabinet nadat het is gevallen geen ingrijpende wetsvoorstellen meer behandelt en zich alleen bezighoudt met zaken die niet kunnen wachten. Het is aan de Tweede Kamer om te beslissen welke onderwerpen controversieel worden verklaard en dus blijven liggen tot na de verkiezingen. Het is daarbij een ongeschreven regel om ook voorstellen controversieel te verklaren als een aanzienlijke minderheid van de Kamer dat wil. Maar uiteindelijk beslist de meerderheid.