Zanger Rob de Nijs op 82-jarige leeftijd overleden

Zanger Rob de Nijs is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft producent MediaLane, die de musical over zijn leven maakte, maandag gemeld aan het ANP. De Nijs overleed in zijn woning in Bennekom in het bijzijn van zijn dierbaren. De zanger maakte in 2019 bekend dat hij parkinson had en daarom moest stoppen met optreden.

"De familie is zeer dankbaar voor alles wat hij voor hen en anderen heeft betekend", aldus MediaLane. De familie vraagt om privacy "in deze moeilijke tijd". Details over de afscheidsdienst worden later bekendgemaakt.

De Nijs won in 1962 op 19-jarige leeftijd een talentenjacht met zijn band. De prijs was een platencontract, maar de eerste twee plaatjes flopten. Het nummer Ritme van de Regen werd in 1963 echter een grote hit en maakte van de zanger op slag een tieneridool. In 1963 maakte hij deel uit van de ploeg die Nederland vertegenwoordigde op het Songfestival van Knokke. Aanvankelijk had De Nijs een eigen begeleidingsband, The Lords. Later werkte hij met Johnny Lion in het circus van Toni Boltini. Daarna werd het een paar jaar stil. Eind jaren zestig, begin zeventig was hij te zien en te horen in enkele rockmusicals en de succesvolle kinder-tv-serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?

De Nijs moest 34 jaar wachten op zijn eerste nummer-1-hit. In 1996 bestormde de zanger de hitlijsten met Banger Hart. Het bleef voor de op 26 december 1942 geboren zanger zijn enige nummer 1-notering.

Vervolgens nam zijn carrière een hoge vlucht. Boudewijn de Groot ging zijn platen produceren en Lennaert Nijgh schreef teksten, evenals Belinda Meuldijk, met wie hij tot en met 2006 getrouwd was. De zanger scoorde de ene na de andere hit, zoals Jan Klaassen, Malle Babbe, Zet Een Kaars Voor Je Raam Vannacht, Bier Is Bitter, Het Werd Zomer en Banger Hart. In de laatste fase van zijn carrière bleven grote hits uit, maar scoorde De Nijs wel noteringen in de albumlijsten. Met zijn afscheidsalbum 't Is Mooi Geweest (2020) stond hij op de eerste plek in de Album Top 100.

In zijn decennia tellende carrière won De Nijs belangrijke prijzen. Zo mocht de zanger een Gouden Harp en zes Edisons in ontvangst nemen. Zijn laatste Edison kreeg hij in 2021 voor 't Is Mooi Geweest. De zanger vertelde in 2021 in een interview met het ANP dat de vele steun van de fans en de positieve reacties op zijn afscheidsalbum hem veel deden. "Op heel veel vlakken ben ik heel gelukkig, alleen lichamelijk is het niet van joechei joechei. Maar ik heb zo veel respect gehad, dat gaf me een warm gevoel."