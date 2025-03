IOC-bestuur wil boksen toch op olympisch programma LA 2028

PYLOS (ANP/RTR) - Het dagelijks bestuur van het Internationaal Olympisch Comité heeft een aanbeveling gedaan boksen alsnog toe te voegen aan het programma van de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Daarmee lijkt een einde te komen aan de dreiging dat de bokssport niet langer olympisch is.

Het IOC gaf de nieuwe bond World Boxing, onder leiding van de Nederlander Boris van der Vorst, vorige maand al een voorlopige erkenning. "Na de voorlopige erkenning van World Boxing in februari waren we in de positie om deze beslissing te nemen, zodat deze aanbeveling naar de zitting kan", vertelde IOC-voorzitter Thomas Bach tijdens een persconferentie. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de sessie het zal goedkeuren." De leden stemmen op de 144e sessie van het IOC in het Griekse Costa Navarino, waar deze week ook de nieuwe voorzitter wordt gekozen.

Een meerderheid lijkt voorstander, ook al omdat boksen een van de populairste olympische sporten is. Op de Spelen van Parijs werden de bokswedstrijden gehouden onder toezicht van het IOC, nadat de internationale boksbond IBA om bestuurlijke, financiële en ethische kwesties de erkenning was ontnomen. Het IOC had boksen niet op het programma van LA 2028 gezet en nationale boksbonden aangespoord een nieuwe mondiale organisatie te vormen. World Boxing heeft inmiddels tachtig aangesloten landen. Het IOC stelt dat alleen boksers uit landen die bij het begin van de kwalificatie zijn aangesloten bij World Boxing kunnen deelnemen in Los Angeles.